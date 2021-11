Ghana make it to the World Cup play-offs thanks to this penalty decision and a 1-0 win over South Africa.



Wow. Just wow.#BlackStars #GHARSA #WCQ2022pic.twitter.com/Oxlda3kwhu — Sanny Rudravajhala (@SannyR1985) November 14, 2021

Incredibile ciò che è avvenuto in serata, per quanto riguardaIlha infatti battuto 1-0 ilgrazie a unconcesso dall'arbitro senegalese Maguette N'Diaye, che ha eliminato i Bafana Bafana dalla corsa alla rassegna iridata: le Black Stars hanno superano i rivali e vanno avanti grazie al penalty trasformato daal 33', con- Ma non è finita qui. La vittoria dellacontro il Benin potrebbe non essere ratificata dalla CONCACAF: secondo quanto emerge da fonti locali, il ct dei Leopardi Heventualità evidentemente non prevista dal regolamento. I padroni di casa, che avevano sorpassato proprio il Benin in classifica, dovrebbero vedersi riconoscere