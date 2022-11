Il commissario tecnico del Camerun, Rigobert Song, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto con la Serbia, affrontando anche l'argomento relativo al caso Andre Onana, che non ha preso parte alla gara per motivi disciplinari: "Avremo l'opportunità di capire se continuerà con noi il Mondiale oppure no. Dipende anche da lui. Gli ho chiesto di aspettare. Dovrà tornare a rispettare le regole".