Festa grande in Camerun: il 3-0 alle Comore regala ai Leoni Indomabili la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, che si disputerà in Egitto e che il Camerun punta a vincere. Parola del ct Clarence Seedorf, contagiato dall'entusiasmo al termine della partita: festa e balli scatenati in spogliatoio, ai quali hanno partecipato anche l'ex Milan e il suo vice Patrick Kluivert. Oggi si festeggia, ma Seedorf è pronto a programmare i prossimi mesi: l'obiettivo è dichiarato, il Camerun vuole alzare il trofeo a giugno.