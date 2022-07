Rodrigo De Paul potrebbe perdere il Mondiale in Qatar per colpa...dell'ex-moglie Camila Homs con cui è in causa per il divorzio. Cami ha infatti citato in giudizio De Paul per una somma milionaria e il processo, che dovrà definire la divisione dei beni e le regole di visita dei figli è in pieno svoglimento.



Una situazione complicata che potrebbe privarlo del visto per poter viaggiare in Qatar dato che non viene concesso a chi ha una denuncia penale pendente "Questo è quello che si capisce, leggendo l'articolo del Regolamento Fifa" ha dichiarao il presidente dell'AFA Claudio Tapia. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.