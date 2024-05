Camila Giorgi si ritira dal tennis? La conferma indiretta

Camila Giorgi si ritira dal tennis giocato? La notizia non è stata ancora annunciata ufficialmente dalla diretta interessata, ma la conferma arriva dal sito dell'ITIA (l'organizzazione responsabile della salvaguardia dell'integrità del tennis professionistico in tutto il mondo). Infatti nell'elenco aggiornato dei tennisti e delle tenniste che hanno dato l'addio all'attività nei circuiti Atp e Wta c'è anche il nome della 32enne marchigiana.



Vincitrice di 4 titoli Wta, tra cui il 1000 di Montreal nel 2021, Camila Giorgi ha giocato soltanto 6 incontri quest'anno. L'ultimo al secondo turno del Miami Open contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-1, 6-1. Prima di quel match la stessa Camila Giorgi aveva spiegato a Sky Sport: "Sto giocando molto meno, però mi sento bene e mi diverto più di prima. Mi sto allenando sempre, ma noi donne a volte abbiamo delle priorità che bisogna mettere prima del tennis".