Antonio Conte ricompare sui social per... Sinner: il messaggio

58 minuti fa



Cosa fa Antonio Conte mentre aspetta una chiamata di una squadra per la prossima stagione? Scrive a Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha avuto un problema all'anca che non gli permetterà di partecipare agli Internazionali di Roma, motivo questo per lui di delusione e che ha spinto tantissimi a scrivergli per rincuorarlo.



Tra questi c'è anche l'ex allenatore di Inter e Juve che ha voluto mandargli un messaggio di solidarietà e vicinanza: “Forza campione”, gli ha scritto, Come Sinner, anche Conte è in questo momento ai box. Cercato dal Napoli, accostato al Milan, senza che però siano partiti contatti effettivi tra le parti, l'allenatore leccese è fermo da diversi mesi dopo la fine della sua esperienza al Tottenham.