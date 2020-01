Mauro German ​Camoranesi andrà ad allenare il Tabor Sezana, in Slovenia, abbandonando il suo posto negli studi di Dazn, dov'era spalla a spalla insieme a Diletta Leotta. Arriva il messaggio di auguri anche da parte della Juventus: "In bocca al lupo a Mauro Camoranesi, per il suo nuovo incarico alla guida del Tabor Sezana!", si legge sui social.