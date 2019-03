"Kessié giocatore fantastico, ha quantità e qualità. È insostituibile, nessuno ha le sue caratteristiche. Gli manca solo qualche gol in più ma macina chilometri, si butta in avanti, aiuta sempre la difesa e non manca mai. Chissà quante squadre lo vorrebbero...". Cosi Mauro German Camoranesi a DAZN.