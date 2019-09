E' ancora una volta il Genoa ad aggiudicarsi il derby cittadino con la Sampdoria per quanto concerne il numero di abbonamenti stagionali.



Le rispettive campagne di fidelizzazione del tifo appena concluse vedono infatti emergere una netta predominanza da parte della società gestita da Enrico Preziosi sugli eterni rivali.



Secondo i dati diffusi dal portale PianetaGenoa1893.net, i tifosi rossoblù con le loro 18.200 tessere supererebbero di quasi duemila unità il numero dei tagliandi annuali sottoscritti dai cugini blucerchiati, fermi poco oltre 16.300.

Dati parziali visto che all'appello in entrambi i casi mancano gli abbonamenti della tribuna, settore soggetto ad importanti lavori di riqualificazione non ancora terminati, ma non certo in grado di spostare una tendenza ormai definita.



Per il Grifone si tratta del quarto anno consecutivo di supremazia cittadina in questa speciale classifica, nonché del miglior dato assoluto in termini di abbonati delle ultime nove stagioni.