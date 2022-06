Luca Campedelli è al lavoro per tornare nel mondo del calcio. L'ex presidente del Chievo è in trattativa per rilevare il Sona in Serie D. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il suo sogno sarebbe quello di far rinascere il Chievo attraverso una fusione con la Clivense, la società fondata dall'ex attaccante Sergio Pellissier che ha vinto il campionato di Terza categoria.