. L'ultima finestra internazionale è andata in archivio, non ci saranno altre soste prima del termine dei campionati, quando i test amichevoli finali precederanno l'Europeo in Germania.Niente più interruzioni, i campionati entrano nella loro fase più calda.In Serie A la situazione è nota, con l'Inter lanciata verso il 20esimo scudetto e la seconda stella, ma all'estero? Analizziamo le corse al titolo nazionale nei principali campionati europei.- Mai come quest'anno la Premier League promette un finale di stagione rovente., tre squadre raccolte in un solo punto con uno scontro diretto alla ripresa, quello tra Gunners e Citizens, che può cambiare drasticamente la classifica.

Arsenal 64 puntiLiverpool 64 puntiManchester City 63 punti- Discorso diverso in Bundesliga, dove i giochi sembrano ormai chiusi. Ildi Xabi Alonso è sempre più vicino al suo primo titolo, difficile per illa rimonta: con queste distanze, l'aritmetica certezza può arrivare il 27 aprile contro lo Stoccarda.Bayer Leverkusen 70 puntiBayern Monaco 60 puntiStoccarda 56 punti- Ilè vicinissimo al 36esimo titolo di campione di Spagna. Il vantaggio sulè rassicurante, poche chance per ilnonostante la cavalcata degli scorsi mesi che aveva fatto scattare il paragone con il Leicester di Ranieri. Il Clasico del 21 aprile al Santiago Bernabeu offre a Carlo Ancelotti l'occasione della stoccata decisiva.

Real Madrid 72 puntiBarcellona 64 puntiGirona 62 punti- Giochi quasi fatti anche in Francia, dove ilha un ampio vantaggio su, che si affronteranno il 21 aprile. Entro la fine di aprile può arrivare l'assegnazione del titolo.PSG 59 puntiBrest 47 puntiMonaco 46 punti- Dieci punti di vantaggio sula otto giornate dal termine, ilsi avvia a grandi falcate verso la conquista del titolo in Olanda.PSV Eindhoven 72 puntiFeyenoord 62 puntiTwente 53 punti- A otto giornate dal termine in Portogallo è lotta serrata tra, divise da un solo punto mentre ilosserva più staccato. Attenzione però agli scontro diretti: il 6 aprile derby di Lisbona, il 28 i biancoverdi se la vedranno con i Dragoes in trasferta.

Sporting 65 puntiBenfica 64 puntiPorto 58 punti