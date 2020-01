Fischio finale allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore. Napoli-Juve, gara valida per la quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1, termina sul risultato di 0-1.



Decisivo al minuto 14 il gol di Ranocchia per i bianconeri, che batte Idasiak con un calcio di rigore in movimento. Decisivo l'assist di Tongya, che scappa via sull'out mancino e trova l'appoggio vincente.



Gara molto intensa, che premia i bianconeri alla fine. Tre punti decisivi per continuare la corsa playoff, mentre il Napoli è sempre più ultimo a quota 9 punti.