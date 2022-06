Altro scudetto per il Milan nella stagione 2021/2022. Questa volta a trionfare però sono gli Under 15 di Roberto Bertuzzo. Nella finale con la Fiorentina, allo Stadio della Vittoria di Tolentino (MC), ai rossoneri basta la rete di Camarda per aggiudicarsi il titolo. Il numero nove del Diavolo è bravo a sfruttare al meglio un cross di Sala dalla trequarti e a insaccare da distanza ravvicinata. Un gol che vale uno scudetto, il terzo nella categoria Under 15 per il Milan, arrivato 12 anni dopo l'ultimo successo.