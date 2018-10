E’ stata lunga la strada, è ancora lunga l’attesa.(nella foto di atvreport), 40 anni, umbro di Città di Castello, èe il cuore dei cubani, insegnando calcio a tutti come mai nessuno prima. “Mambrini ha rivoluzionato il calcio” hanno detto e scritto di lui e dei suoi risultati.“nel Paese che tanto amo e del quale sono sempre stato orgoglioso”.(“Serie C o Serie D” per me non fa differenza”)Il tono è deciso, ma non enfatico. Mambrini è uno che crede in quello che dice e, soprattutto, in quello che fa. “In questi mesi mi sono rimesso in fila. Ho ricevuto una serie di chiamate da diversi procuratori, ma ancora non è saltato fuori nulla. Purtroppo sono rientrato in Italia a giugno, alla scadenza del contratto con la Federazione cubana, quando quasi tutte le società avevano già scelto l’allenatore e fatto la squadra.”.“Intanto bisogna dire che. Ma io non mollo mai. Credo nel campo e credo nel lavoro. E ricordo a chi se lo fosse dimenticato che Panama è andata al Mondiale, noi no. A Panama allenavo l’Arabes Unidos, vincemmo subito il campionato, insieme al maestro colombiano Milton Ruiz. Allora fui contattato da Cuba da una squadra caduta in serie B. Era L'Avana, un club storico della capitale. L’abbiamo riportata in Serie A”.“Esatto. Non vinceva il titolo da 102 anni. Il 24 giugno 2017 ce l’abbiamo fatta. Sono stato ricoperto di onorificenze., il massimo riconoscimento per cittadini illustri”.“No. Per la verità il Coni mi ha donato un piatto d’argento quale allenatore italiano più vincente di tutto il Centro-america. Quel piatto è nella mia camera, lo tengo come una reliquia”.“Quattordici per 26 partite. Dodici, invece, sono le squadre in serie B”.“Dai primi di gennaio ai primi di giugno”.“Moltissima. Da non credere. Ma il bello è quello che si vede nelle strade. Bambini e ragazzi che giocano fino a sera con una pallina da tennis o da baseball. A baseball giocava Fidel, è una disciplina che fanno tutti, ma in questi ultimi anni il calcio lo ha superato”.“La nazionale cubana potrebbe essere avvicinata ad una squadra di Serie C di alta classifica. In Lega, cioé nel campionato, il livello è collocabile tra una bassa Serie C e un’alta Serie D”.“Abbiamo battuto 2-0 Santo Domingo e fatto 0-0 con Curacao, guidata da Patrick Kluivert, l’attuale vice di Seedorf al Camerun. Poi 3-0 alla Giamaica, 3-3 in Honduras, vinto 5-0 con la piccola isola di Santa Lucia”.“Quando la presi io, all’inizio del 2017, Cuba era già fuori”.“Per paradosso la sconfitta con gli Stati Uniti di Jurgen Klinsmann. Era il 7 ottobre 2017 e giocavamo a L'Avana. Abbiamo resistito più di 80 minuti. Hanno fatto il primo gol all’83’ e il secondo al 90’. Una grande partita”.“Non sono una persona capricciosa, gioco secondo le caratteristiche dei calciatori che mi mettono a disposizione, cerco di capire i problemi e le ragioni della società. Quando arrivo in un posto non chiedo sei o sette giocatori nuovi. E poi non credo nei nomi”.“Che in serie B, in C e in D non ci sono Cristiano Ronaldo o Van Basten. Io credo nel lavoro collettivo, in un gruppo omogeneo. E poi penso che in uno spogliatoio sia fondamentale anche il fattore umano, bisogna sapersi voler bene”.“Siamo figli dei risultati, vale per me e vale per tutti. Domenica scorsa se una squadra avesse perso, quasi sicuramente in settimana avrei avuto un incontro con il presidente di quella società. Invece ha vinto ed è sfumato tutto. Io, però, non auguro la sconfitta a nessuno”.“Io nelle sofferenze mi esalto. Ho scelto Panama e Cuba perché non c’era nulla di scontato, non ho mai avuto situazioni facili, neanche da giocatore”.“Modesta, a livello di serie C. Ho giocato con l’Arezzo di Cosmi e nel Pisa di Bersellini, due grandi maestri”.“Quello che dà più equilibrio, cioé il 4-4-2. Ma, come ti ho detto, mi adatto ai giocatori che ho”.“No, ma mi piacciono quelli che vengono dalla strada, come Maurizio Sarri. E quelli che studiano. Oggi sono i dettagli a farti arrivare al risultato”.