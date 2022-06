Stéphane Guivarc'h dirà poco o niente alle nuove generazioni di tifosi, ma chi ha vissuto i Mondiali francesi del '98, ricorderà certamente il centravanti di Les Bleus nella finale contro il Brasile. Super in Francia, in Inghilterra è ricordato come flop assoluto: tornato in patria per aiutare i genitori, ha scelto di vendere piscine,da 14 anni.