Campioni d'Europa, ma fuori dal mondo. Ancora da metabolizzare, il paradosso dell'Italia di Mancini bussa alla storia. A quante squadre è già successo prima degli Azzurri?



I PRECEDENTI - In principio toccò alla Cecoslovacchia, che fallì la qualificazione al Mondiale del '74 in Germania Ovest. Due anni dopo, casualità, la vittoria del trofeo continentale in Jugoslavia, affrontando la Germania Ovest nell'atto conclusivo della manifestazione. E due anni dopo? Nessuna spedizione in Argentina, Paese ospitante del Mundial del '78. Negli anni Novanta ecco la Danimarca, protagonista della favola di Euro92 in Svezia (successo in finale contro la Germania per 2-0), ma assente da Italia90 e USA 94. Nel nuovo millennio la Grecia, vincitrice dell'Europeo nel 2004 in Portogallo (vittoria 1-0 in finale proprio contro i padroni di casa, con gol partita di Charisteas). Anche per loro doppia assenza: dal mondiale nippo-coreano del 2002 e da quello tedesco del 2006.