Ospite a RMC Sport, il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, ha parlato del mercato concluso e spiegato anche il perché non sia decollata la trattativa per Skriniar con l’Inter.



“Non sono pienamente soddisfatto della finestra di mercato estiva e non solo per la questione Skriniar. Abbiamo negoziato sia con lui che con altri difensori, ma senza riuscire ad ingaggiarli. Non abbiamo venduto molto, alcuni calciatori sono usciti in prestito ma a giugno saranno nuovamente qui e questo per noi non è positivo. Abbiamo ingaggiato Vitinha e poi per 6 o 7 settimane non abbiamo fatto niente. Nell’ultima settimana tutti i calciatori erano troppo costosi”.