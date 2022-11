Il ct del Canada John Herdman ha parlato dopo la sconfitta contro la Croazia:



"Sono orgoglioso dei ragazzi, si sono divertiti. Non siamo riusciti a pareggiare e questo ci ha costretto a spingere ed esporci alle loro qualità. Abbiamo dimostrato per 35 minuti di poter competere con i migliori. Non è stato facile per loro per 35 minuti. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto. Domani rimarremo delusi ma abbiamo scritto un pezzo della storia sportiva del nostro Paese".