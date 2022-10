La partecipazione del Canada al Mondiale in Qatar, seconda nella storia dopo l'esperienza nel 1986, rischia di essere turbata dai dissidi tra i calciatori e la Federcalcio canadese: a giugno infatti i giocatori si sono rifiutati di scendere in campo contro Panama, a causa delle tensioni nelle trattative sindacali, mentre di recente l’associazione giocatori ha assunto un’azienda di marketing sportivo, impedendo alla federazione la possibilità di utilizzare l’immagine degli atleti, a meno che non venga negoziato il permesso per farlo.



IL CASO DAVIES - Secondo quanto riporta Footy Headlines, la stella del calcio canadese e del Bayern Monaco Alphonso Davies ha praticamente bloccato la Canadian Soccer Association nella vendita delle maglie della nazionale con il suo nome, dopo aver rifiutato di partecipare a uno spot organizzato dalla federazione.