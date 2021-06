Tutti pazzi per Elisabetta Canalis, 42 anni e non sentirli. L'ex velina di Striscia la Notizia è diventata un'influencer con 2,8 milioni di follower su Instagram e altri 1,4 milioni su Twitter.

Dagli Stati Uniti (dove vive col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva di 6 anni) lancia messaggi in difesa di animali, rifugiati (che ha ospitato a casa sua) e contro il politicamente corretto: viene apprezzata anche dai politici italiani Matteo Salvini e Giorgia Meloni.



Che l'hanno applaudita per questo messaggio scritto su Instagram: "Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. Non penso che l'Europa debba omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni".