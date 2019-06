Il matrimonio annunciato tra Joao Cancelo e il Manchester City slitta e, forse, non si consumerà mai. Dopo settimane di trattative tra la Juve e il club inglese, il passaggio dell'ex Valencia alla corte di Guardiola è stato messo in stand-by dai bianconeri visto che, come riporta Sky Sport, il Manchester City vuol imporre alla Juve di inseriro Danilo nella trattativa. I bianconeri rispondono con una richiesta di solo cash tra i 55 ed i 60 milioni. La trattativa è in stand-by e intanto su Cancelo si affaccia il Bayern Monaco...