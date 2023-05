L'Arsenal starebbe preparando una mossa ambiziosa per ingaggiare Joao Cancelo dal Manchester City quest'estate. Il giocatore è attualmente in prestito al Bayern Monaco dopo un addio a sorpresa ai citizens durante la finestra di mercato di gennaio. Il Bayern, dal canto suo, ha un piano per assicurarsi Cancelo a titolo definitivo per 70 milioni di euro, anche se, al momento, la squadra tedesca ritiene che la cifra sia troppo alta. Lo scrive Sportsworld