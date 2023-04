Il Manchester City sta pensando di rinnovare la rosa, prettamente nel reparto difensivo. Guardiola ha idea di mettere sotto contratto due terzini moderni, dato che sia Cancelo che Walker, con molta probabilità, lasceranno il club a fine stagione. Come riporta il Sun, i Citizens hanno messo gli occhi su Aaron Hickey. Il terzino del Brentford ha messo in mostra ottime qualità e incarna tutte le caratteristiche che l'allenatore spagnolo vuole. Il suo contratto scade nel 2026 e il prezzo del cartellino dell'ex Bologna è di 30 milioni di euro. Cifra abbordabile per il club di Manchester.