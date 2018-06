Joao Cancelo è pronto a tutto, vuole la Juventus. E sta mandando messaggi sempre più chiari nelle ultime ore: il terzino portoghese spinge per il ritorno in Italia dopo gli ottimi 6 mesi passati all'Inter, vuole la Juve e lo ha fatto presente al Valencia, al punto da convincere la dirigenza spagnola a volare in Italia con i suoi dirigenti Alemany e Longoria per trattare con i bianconeri. Insomma, Joao sta forzando la mano e intende giocare alla Juve. Ma il Valencia nel contatto con Marotta e Paratici ha ribadito l'idea di voler incassare 40 milioni di euro per Cancelo.



GLI AGGIORNAMENTI - Negli ultimi minuti, filtra dalla Juventus una sensazione di convinzione e fiducia. Questo scaturisce dall'avere il giocatore come alleato - passaggio fondamentale - e dall'idea di provare davvero un rilancio nei prossimi giorni. Prima la Juve lavorerà a qualche cessione minore, da Cerri a Mandragora passando per Kean sono diversi i nomi sul tavolo; poi, presenterà una nuova offerta di prestito con obbligo di riscatto per avvicinarsi ai 40 milioni chiesti dal Valencia. C'è volontà di fare uno sforzo per avvicinarsi e prendere Cancelo, senza arrivare ad oggi ai 40 milioni voluti dagli spagnoli ma alzando l'asticella dell'offerta. Basterà? La Juve lo spera, continua il forcing, Cancelo spinge come fosse sulla fascia. E l'affare procede...