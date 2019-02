Il difensore portoghese della Juventus Joao Cancelo ha rilasciato un'intervista al quotidiano A Bola, parlando anche del suo legame col Benfica: "E’ stato un grande rimpianto quello di non aver potuto giocare regolarmente nella prima squadra, al Da Luz; quando si gioca con l’amore per la maglia si diventa ancora più forti. Tornare al Benfica in futuro? Mai dire mai, mi sono trovato davvero benissimo. Cristiano Ronaldo? Sembra che abbia la mia età. Oggi alla Juve mi sento un giocatore molto più completo".