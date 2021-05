ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Giocare la finale di Champions League in Portogallo è un traguardo che mi riempie d'orgoglio, ma a questo punto non basta scendere in campo e bisogna vincere., sofisticato nella cura dei dettagli. È una fonte continua di informazioni per i giocatori. Lavorare con lui significa migliorare giorno dopo giorno. È uno stimolo continuo, ha energie inesauribili e devi dare sempre il massimo per reggere il suo ritmo, ma i risultati premiano gli sforzi di ciascuno di noi".È stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la vostra cultura. Il popolo italiano è umile e lavoratore, sotto certi aspetti simile a quello portoghese".Ho avuto modo di apprezzare non solo l'allenatore, ma anche l'uomo. È una persona diretta, che dice le cose in faccia. Con lui il confronto è sempre leale.? Mi limito a parlare del calciatore e di quello che rappresenta per la mia nazione: un patrimonio e un esempio di professionalità., è la squadra dove ho cominciato a fare sul serio e il club per il quale tifo da sempre. Sono benfichista nell'animo. Un giorno spero di tornare a indossare quella maglia.