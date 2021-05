"Sono stati la stagione e la Premier League più dure di tutte. Sono molto orgoglioso di questo gruppo".. I Cityzens si laureano campioni della Premier a tre giornate dalla fine e(10 punti di scarto). E' il secondo sigillo (prima la conquista della EFL, Coppa di Lega inglese) di un'annata straordinaria nei numeri (25 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte in campionato), è l'ultimo attestato, se ce ne fodominio in patria ormai quasi totale: è la quinta Premier conquistata negli ultimi dieci anni, la consacrazione del lavoro fatto dalla proprietà di Abu Dhabi che ha reso il City il punto di riferimento per il calcio britannico.- E' infatti la terza Premier vinta dal tecnico catalano in quattro anni alla guida del club di Manchester, è il nono campionato vinto da Guardiola su dodici da allenatore professionista nei maggiori campionati europei.per l'ex Barcellona che vince e si rinnova costantemente,. Anche in questa stagione sono state le sue scommesse la chiave di volta di una stagione che da dicembre in avanti ha visto il City spezzare gli equilibri e completare il suo dominio:(out Aguero e Gabriel Jesus) eppure quasi inarrestabile (da dicembre ad oggi solo tre partite in tutte le competizioni senza realizzare neanche un gol).- Idee che hanno portato non solo a consolidare il dominio casalingo, ma anche a un traguardo storico:. Il sogno tanto atteso dai tifosi e dalla proprietà, che vede così spezzarsi una maledizione che gettava l'ombra del fallimento sui faraonici investimenti fatti negli anni a Manchester. E' l'ultima impresa che cerca Guardiola, che con la Premier archiviata può ora iniziare a preparare la sfida tutta british con il. Un avversario sulla carta probabilmente inferiore come qualità tecnica della rosa, ma vietato sottovalutarlo perché i precedenti stagionali svelano le insidie di questa gara., che cerca l'en plein anche in Europa. Vietato sottovalutare il Chelsea, Guardiola lo sa e ora può prepararsi: conquistare la Champions per chiudere il cerchio a Manchester.