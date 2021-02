In poche parole la stampa inglese è riuscita a descrivere nella maniera migliore quello che attualmente il portogheserappresenta nel panorama internazionale.offerta dall'ex calciatore di Inter e Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions LeagueMettendo pesantemente in discussione il modo di vedere le cose nel campionato italiano, nel quale Cancelo è stato giudicato come inadatto.- Forse sarebbe più corretto dire che in Italia non sia stato aspettato a sufficienza, perché al Manchester City la sua prima stagione è stata molto deludente e lo scambio alla pari con Danilo alla Juve per 39 milioni di euro era stato frettolosamente bollato come poco conveniente per il club inglese. Niente da dire sull'impatto avuto dal laterale brasiliano negli schemi di Sarri ma soprattutto di Pirlo in questa stagione, ma con Cancelo parliamo di un giocatore differente.A fronte di una media di circa 2 occasioni create a partita - al livello di Foden, Gundogan e Mahrez - il ragazzo cresciuto calcisticamente nel Benfica primeggia sia nelle graduatoria dei tackle effettuati e dei palloni intercettati.Semplicemente perché Cancelo non è più solo e soltanto un magnifico terzino.spesso assente quest'anno per continui problemi fisici, dettando i tempi del giro palla e degli inserimenti e sfornando assist decisivi, come in occasione dei due gol contro il Gladbach.Ciò che i numeri possono in parte esplicare è reso ancora più chiaro dalle mappe sulla partita di ieri del City (qui quella di WhoScored.com), che evidenziano un Cancelo pressoché obiquo nell'arco dei 90 minuti. Altro che terzino, altro che inadatto.