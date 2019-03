Joao Cancelo, terzino della Juventus, ha parlato dal ritiro della nazionale portoghese e si è soffermato sul momento di Cristiano Ronaldo: "Cristiano non deve dimostrare niente a nessuno, fa la storia sia in nazionale sia in ogni club dove gioca: è ovvio che la sua presenza aggiunga qualità. La vittoria con l'Atletico Madrid? Ronaldo è stato davvero importante per passare il turno, ma tutta la squadra ha fatto bene, anche se averlo in squadra rende tutto più facile. Chiunque abbia visto la partita sa che abbiamo vinto con merito".



SULLA DIFESA - "Ogni anno imparo. Ora mi sto allenando con i due più forti difensori del mondo, Bonucci e Chiellini. In Italia il livello è molto alto e oggi mi sento molto più forte di un anno o due fa".