Joao, esterno della, ha parlato a Sky Sport dei suoi primi mesi in bianconero e del rapporto con un compagno di squadra speciale,: ". Il Mondiale vinto dalla Francia? Il vincitore del Pallone d'Oro non può dipendere da quello. Il Mondiale, ciclicamente, viene vinto sempre dalle stesse nazionali e se nasci in Francia, in Germania oppure in Brasile, è chiaro che prima o poi un Mondiale lo porti a casa. Per certe squadre vincerlo non è un'impresa, semmai l'impresa è vedere il Portogallo che trionfa all'Europeo, quello sì, ma difficilmente può conquistare una competizione così importante. Le potenze del calcio sono altre, questo mi sembra abbastanza chiaro. Cristiano ha vinto la Champions League da protagonista assoluto, segnando 15 gol."."Sto parlando di un giocatore che fa la differenza. Sempre, dovunque e comunque. Fa la differenza perché è differente da tutti gli altri, quando è arrivato alla Juventus non solo ha alzato il livello della squadra, ma anche quello di noi compagni a livello singolo. Ciò che sa fare in partita lo vedono milioni di persone, quello che combina in allenamento è uno spettacolo per pochi fortunati. Guardando come lavora, ti viene voglia di lavorare sempre di più e sempre meglio, non molla nulla, pur essendo il calciatore migliore del mondo.Se ci parla del Pallone d'Oro? Non tanto, ma lavora ogni giorno per raggiungere l'obiettivo. Posso dire un'ultima cosa? Se non lo vince è incredibile. Meglio ripeterlo, Cristiano è nato per vincere, e far vincere".