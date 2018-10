Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola non c'era solo Krzysztof Piatek sul taccuino di Ariedo Braida, ds e collaboratore per l'estero del Barcellona e presente ieri sugli spalti di Juve-Genoa. Anche Joao Cancelo è un giocatore appetito dal club catalano e la prestazione convincente di ieri ha alzato l'attenzione sul terzino portoghese in ottica mercato.