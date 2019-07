Si torna a parlare della cessione di Joao Cancelo. Il viaggio a Londra di Fabio Paratici è da leggere anche in questo senso: non solo Kean-Everton, non solo Perin-Aston Villa, ma anche la vendita del terzino portoghese, che piace da tempo al Manchester City. L'ex Inter sembrava dover cambiare aria velocemente, prima del 30 giugno per far sorridere il bilancio, poi la Juve ha trovato altre strade e, per questo motivo, si sono rallentati i discorsi coi Citizens. Ma ora, la chiacchierata è ripresa.



NODO DANILO - Come scrive Tuttosport, Cancelo spinge per andare a lavorare con Pep Guardiola, che stravede per il classe '94; prima però il club inglese deve piazzare Danilo, offerto anche alla stessa Juve che non si è detta interessata. Via il brasiliano prima, dentro il portoghese poi: Paratici e il City ci lavorano, per un affare da 55 milioni di euro.