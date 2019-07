Il Manchester City non smette di guardarsi intorno sul mercato. Uno degli obiettivi dei Citizens è Joao Cancelo. L'esterno portoghese, però, può approdare alla corte di Pep Guardiola solamente in caso di cessione di Danilo. Il terzino brasiliano è stato proposto anche alla Juventus, in una sorta di scambio, ma i bianconeri hanno rifiutato la proposta. Oggi il club inglese ha postato sui propri canali social un video con le migliori giocate del proprio tesserato per ricordare il giorno del suo arrivo a Manchester. Non è da escludere che sia una sorta di riconferma dello stesso Danilo e dunque un indizio della scelta di ritirarsi dalla corsa per Cancelo.