Antonio Candreva ha deciso di lasciare la Sampdoria per la Salernitana, pronta a pagare un milione di euro per il suo cartellino. L'esterno destro classe 1987 ex Inter, Lazio e Juventus ha accettato un contratto fino a giugno 2023, con rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie A della squadra allenata da Davide Nicola.



Lo scorso 27 maggio Candreva si è sposato con la sua compagna Allegra Luna.

