Non si finisce mai di imparare: chiedere per informazioni ad Allegra, moglie del centrocampista della Salernitana Antonio Candreva. La popstar Shakira aveva iniziato a sospettare che Gerard Piqué avesse una relazione nascosta grazie ad un particolare curioso. La colombiana è sempre stata l'unica a consumare marmellata a colazione perché il giocatore la detesta. Quindi quando i vasetti di marmellata incominciavano a finire troppo in fretta Shakira si era insospettita.



Il metodo Shakira ha ispirato Allegra, che ha condiviso uno scatto divertito che la vede intenta a segnare il livello di marmellata sui vasetti presenti all'interno del suo frigorifero. "Io che controllo i barattoli di marmellata. Shakira docet", ha scritto Allegra nelle sue Instagram Stories.



