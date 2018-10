Da alcune settimane il nome Antonio Candreva è associato al Torino. La società del presidente Urbano Cairo, infatti, sarebbe interessato all'esterno dell'Inter come rinforzo per il mercato di gennaio. L'affare, già complicato di suo, per la società granata si è ora fatto quasi del tutto impossibile per via del nuovo contratto sottoscritto dal calciatore con il club nerazzurro.



Candreva ha infatti prolungato il proprio contratto con l'Inter fino al 2021, sembra quindi improbabile che possa lasciare il club nerazzurro per il Torino nella prossima finestra di calciomercato.