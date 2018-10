Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Champions? Il mio primo pensiero è 'ce l'abbiamo fatta'. Quello che volevamo tutti dopo anni di castigo per l'Inter, quindi è stata una liberazione per un traguardo fortemente voluto".



Compagni con cui hai legato di più?

"Tanti: Mauro, D'Ambro, Gaglia, Vecino... E' riduttivo dirne due, tre o quattro: penso che si veda dagli occhi del gruppo che stiamo bene insieme. Siamo un ottimo gruppo".



Cosa è per te l'Inter?

"Una grandissima cosa, quello che volevo raggiungere nella mia carriera era giocare in un top club. Ci sono riuscito, sono orgoglioso e onorato di averlo fatto con questa maglia".



Cosa non sanno di me i tifosi?

"Forse mi vedono troppo serioso, ma invece sono l'opposto".