Candreva-Lazio, tra voglia di ritorno e l'idea della Salernitana

Marco Demicheli

Il calciomercato porta spesso a idee che fino a qualche ora prima sembravano impensabili, soprattutto negli ultimi giorni di trattative. Rientra in questi ultimi casi anche l'idea della Lazio, che ha provato e sta riflettendo ancora sul possibile ritorno di Antonio Candreva. Una suggestione nata dal rendimento molto positivo che il classe '87 sta avendo alla Salernitana: cinque gol, quattro assist e una posizione sempre più di leader, in campo come nello spogliatoio.



LA POSIZIONE DELLA SALERNITANA - Per questi stessi motivi il club del presidente Iervolino non ha dato aperture a una cessione dell'ex Inter e Sampdoria in questa finestra di mercato: Candreva è considerato incedibile e, nei piani della società, rimarrà come uno dei fari intorno a cui verrà impostata la squadra per lottare fino all'ultima giornata per la salvezza. Un messaggio chiaro e forte lanciato alla Lazio e allo stesso Candreva, in attesa di capire quale sarà la sua reazione.



OFFERTA LAZIO - La Lazio, infatti, gli garantirebbe la possibilità di giocare ancora ad alti livelli, in Italia come in Europa. Con un contratto di sei mesi più opzione per la prossima stagione, legata a rendimento e obiettivi del club. Fase di riflessione, in attesa di capire se tornare all'assalto o meno. La Lazio valuta il suo mercato e pensa a un regalo per Sarri: l'idea Candreva può diventare sempre più concreta.