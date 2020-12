Niente sanzioni per Antonio Candreva per la prova tv, dopo l'episodio che ha coinvolto l'ex Inter e Sandro Tonali nella sfida contro il Milan. Di seguito la spiegazione del Giudice Sportivo: "Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; Sentito il Direttore di gara che, tra l'altro, dichiarava: 'In riferimento alla richiesta del Giudice Sportivo in merito all'episodio Candreva/Tonali si comunica che tale episodio è stato visto e valutato sia da noi sul campo sua dal Var'; In virtù di quanto sopra, questo Giudice, ritiene che non sussistano i presupposti per sanzionare quanto segnalato ai senti dell'articolo 61 comma 3 CGS".