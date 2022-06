Ancilio Canepa, presidente dello Zurigo, ha parlato del divieto dato dal suo club alla convocazione di Willy Gnonto per l'Europeo Under 19 con l'Italia: "La Federazione è a dir poco irresponsabile" ha detto il numero uno dei campioni di Svizzera: "Wilfried ha trascorso le ultime settimane con la nazionale maggiore, con la quale ha giocato tutte e 4 le partite di Nations League. Adesso ha urgente bisogno di riposo".



MERCATO - Come riportato dal quotidiano svizzero Blick, il presidente dello Zurigo ha poi parlato di mercato: "Willy verso la cessione? Niente affatto, siamo intervenuti solo per proteggerlo".