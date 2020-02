Al canale argentino Canal 26 anche l'ex attaccante romanista Claudio Caniggia ha parlato dell'esperienza al Boca Juniors di Daniele De Rossi: "E’ venuto qui in vacanza. Ovviamente si era già ritirato dopo l’addio alla Roma. Il suo intento era giocare un po’ in Argentina. Non è facile giocare al Boca a 36 anni. E' venuto con dei problemi fisici, non stava bene e non è riuscito a riprendersi. Si è infortunato, quando è tornato c'era un altro giocatore migliore e con dieci anni in meno. Non importa che ti chiami De Rossi, al Boca non giochi solo per il nome dietro la maglia"