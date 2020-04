Nell'ultimo mese sono molto diffuse le dirette Instagram, specialmente tra ex calciatori che ricordano i tempi passati. Oggi c'è stata la diretta tra Fabio Cannavaro e Ronaldo Luís Nazário de Lima. Tanti gli argomenti trattati, tra cui il confronto tra epoche calcistiche:



CANNAVARO - "Ogni generazione ha i suoi fenomeni e quello che tu sei stato per noi, Maradona lo è stato per la generazione precedente, Pelè per quella ancora prima, Messi e Cristiano Ronaldo per quella di oggi. Non si può paragonare chi è stato il più forte".



CANNAVARO - "Ho visto Maradona dal vivo e con te ci ho giocato contro. Come marcavano Diego in quegli anni in Italia, nel mondo era qualcosa non normale. Voi eravate 'tutelati', Diego no".



RONALDO - "È vero, però ho vissuto anche io un po' questa epoca di botte".



​Cannavaro ride e dice "Ma daiiii".