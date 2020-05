A differenza di molti altri protagonisti del mondo del calcio, l'ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro ha manifestato scetticismo nei confronti della ripartenza della Serie A. Queste le sue parole a Il Mattino: "Qui in Cina il campionato dovrebbe riprendere ad ottobre. Mi sembra assurdo che si giochi in Germania e forse anche in Italia, parliamo del rispetto della vita delle persone. Stadi vuoti? Giocare così è inutile".