Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale, parla a Il Mattino della situazione dell'Italia: "Sarei preoccupato se i playoff si giocassero ora. Perché ho visto una Nazionale spenta, senza furore, depressa. Ecco, ci fossero oggi gli spareggi per andare al Mondiale sarei pessimista. Ma si torna in campo a marzo e tutto può cambiare. Però, Mancini metta da parte quell'umano senso di gratitudine per chi ha consentito all'Italia di vincere l'Europeo. Può sembrare ingiusto ma non lo è: se c'è chi sta meglio, deve andare in campo".



SU CHI PUNTEREBBE? - "Ovviamente, un allenatore prende le decisioni nella quotidianità delle cose che vede. Quindi, io parlo dall'esterno: e l'Italia deve dare fiducia a Scamacca, le cui attitudini fisiche sarebbero state perfette anche per scardinare la difesa dell'Irlanda del Nord l'altra sera. Anche se il prezzo da pagare è l'esclusione di qualcuno che ha vinto l'Europeo e a cui si è, quindi, affezionati".