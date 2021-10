Fabio Cannavaro parla dell’ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello sport: "Auguri amico, sei arrivato a 40 anni ma hai un fisico eccezionale e ancora fai paura a tanti difensori. Non a me... Ti ricordi quando arrivasti alla Juve e in allenamento con me e Thuram non la vedevi mai? Un giorno chiedesti “Ma io quando mi divertirò?”, ti risposi “dopo”. Avevi già questo atteggiamento che altri non capivano, ma facevi intendere la personalità. Eri affascinato da Napoli, da come te ne parlavo. E mantenni la promessa che mi avevi strappato. Alla prima occasione, credo fosse il 2005, ti portai a Napoli in giro per i vicoli. Tutti e due sulla vespa... irriconoscibili. Ti aspetto a casa, amico".