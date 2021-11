Paolo Cannavaro, intervistato da Il Mattino ha parlato del Napoli e del rinnovo di Insigne.



"In questa stagione non c'è un ammazzacampionato e questo significa che ci sarà una bella volata. In cui l'ambiente di Napoli ha bisogno di capire che non è possibile vedere queste tragedie ogni volta che c'è una frenata della squadra. Insigne sta facendo una grande stagione. Sulla questione del rinnovo ha scelto la strada della riservatezza. Certo, qualche parola scappa ma poi mi pare che il suo migliore alleato sia Luciano Spalletti che disinnesca tutti gli ordigni che di tanto in tanto minacciano la serenità della squadra".