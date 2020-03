L'ex capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006,, ha parlato dell'emergenzadalla Cina, dove allena il Guangzhou Evergrande. A Mundo Deportivo, Cannavaro ha parlato di come la Cina ha affrontato la diffusione dell'epidemia: ". Quando avremo trascorso il periodo di quarantena effettueranno nuove analisi e ci forniranno una sorta di passaporto per poter transitare. Qui sono riusciti a battere il virus, non vogliono essere infettati di nuovo".Rientrato dal ritiro di 15 giorni a Dubai, l'ex calciatore napoletano parla così del periodo di quarantena a cui lui e la squadra sono stati sottoposti: ". Hanno riso molto dei cinesi, come se il virus fosse solo un problema loro; i cinesi hanno sconfitto l'epidemia, perché hanno seguito le istruzioni delle autorità, l'hanno fatto tutti insieme. Sono rimasti tutti a casa.. Mia moglie e i miei figli sono a Napoli, anche i miei genitori., perché il virus è molto pericoloso tra gli anziani, molto, molto pericoloso".Infine Cannavaro ha aggiunto: ". Lo capisco dal fatto che ricevo continuamente messaggi.".