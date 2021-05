Fabio Cannavaro, intervistato da 90esimo minuto, ha parlato della scelta della Juventus di affidare la panchina a Pirlo, dello scudetto all'Inter del suo futuro.



IL VAR - "Il VAR doveva essere un aiuto ma penso che in questo momento non lo sia per gli arbitri. A volte sembra che non vengano prese decisioni perché aspettano che ci sia la chiamata dall'altro lato".



FUTURO - "Se arriverà una chiamata in Italia mi farò trovare pronto".



PIRLO-JUVE - "La scelta di Pirlo è stata giustissima, chi non avrebbe accettato?".



INTER - "Scudetto Inter? Ha vinto una squadra molto forte che da quando è uscita dalle coppe si è concentrata sul campionato con un allenatore che conosce bene le squadre italiane e che ha dimostrato il suo valore ancora una volta".