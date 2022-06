Fabio Cannavaro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La voglia di tornare in campo è tanta, ma non ho fretta. Ho sentito diversi club in Italia, Inghilterra e Spagna, ma devo essere convinto della scelta. Non è una questione di soldi, ma devo sentire l'ambizione per raggiungere qualche obiettivo. Non ho preclusioni sulla categoria".



"Le voci sulla Salernitana? È bastato solo andare a vedere lì qualche partita. Ma a me il calcio piace vederlo dal vivo. Di vero c’è che sono amico con Danilo Iervolino, un imprenditore moderno e preparato che darà stabilità al progetto Salernitana. E mi auguro che porti nuove idee per il nostro calcio che non può dipendere solo dai diritti tv, deve trovare altre risorse".