Con una doppietta al Parma ha allungato ancora in cima alla classifica marcatori della Serie A, e quando mancano tre giornate alla fine del campionato Fabio Quagliarella, con 25 reti segnate, è il grandissimo favorito nelle scommesse sul capocannoniere. Il bomber della Samp è dato a 1,20 appena sul tabellone Snai. Nello scorso turno, Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo hanno risposto alla doppietta di Quagliarella segnando una rete a testa e portandosi rispettivamente a 22 e 21 gol stagionali. Il colombiano e il portoghese condividono la quota da inseguitore e sono entrambi proposti a 7,50. È a 21 reti anche Krzisztof Piatek del Milan, ma il bomber rossonero non segna ormai da un mese: per lui la rimonta al trono del gol vale 15 contro 1